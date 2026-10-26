معصومه سپهری (نویسنده) گفت: نگارش کتاب «مرد ابدی» بیش از یک دهه به طول انجامید. این کتاب، شامل اسنادی تاریخی از حضور بزرگان صنعت موشکی ایران و در صدر آن شهید طهرانی مقدم است.

خانم معصومه سپهری با حضور در برنامه «کتاب هفته» شبکه خبر از نقش واثر گذاری پدر موشکی ایران و شهدای هوا و فضا و نقش نویسندگان در بازتاب این کوشش‌ها گفت.

مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

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سوال: یکی از آثار جدید شما مرد ابدی نام دارد درباره شهید طهرانی مقدم، چرا مرد ابدی؟ اسم با معنایی است.

سپهری: مرد ابدی، روایت مستندی از زندگی شهید طهرانی مقدم است که به صورتی کامل و جامع زندگی این بزرگوار را نشان می‌دهد. تحقیق این کتاب، حدود دوازده سال طول کشیده است و مرور این زندگی، نشان دهنده مسیر اقتدار موشکی ما است.

ما اکنون همگی هم رای و هم عقیده هستیم که که چقدر کار و زحمات ایشان، در امروز و فردای کشور ما اثرگذار بوده است و من فکر می‌کنم این اسم، نشان دهنده همیشگی بودن عزت و اقتدار کشور و جهان اسلام است.

سوال: این کتاب کار خیلی پرزحمتی بوده، چه کسانی به شما در تدوین این اثر کمک کرده‌اند؟

سپهری: من متاسفانه گروه خاصی نداشتم.

اوایل کار، دوستانی برای مصاحبه کمک کردند. ولی مصاحبه‌ها طول کشید و به دلیل گستره شخصیت شهید طهرانی مقدم و فعالیت هایشان نیازمند پژوهش بیشتر بودیم. موضوع این بود که ما از فعالیت‌های شهید طهرانی مقدم، تصویری در ذهن داشتیم ولی از مجاهدت‌های ایشان در بعد از جنگ، اصلا چیزی نمی‌دانستیم. این درحالی بود که همه به من می‌گفتند حسن آقا، زمان بعد از جنگ بیشتر از زمان جنگ داشت می‌دوید و کار می‌کرد. اما این خیلی کلی بود و من نیاز داشتم تا مصداق و مثال‌های بیشتری بدانم.

سوال: بازخورد‌های کتاب چه بوده از خانواده شهید اول بفرمایید.

سپهری: خدارا شکر، خانم شهید طهرانی مقدم کاملا همراه بودند بار‌ها و بار‌ها با دقت خواندند.

سوال: رهبر شهید چه نکاتی درباره این کتاب داشتند؟ بازخوردی دیدید شما؟

سپهری: هنگام آخرین بازدید رهبر شهید از نمایشگاه کتاب، وقتی ایشان، به غرفه شهید کاظمی رسیدند و کتاب را در دست گرفتند، سه بار تعبیر «بسیار خوب» را اشاره فرمودند و بعد، چند سوال خاص از من پرسیدند که نشان می‌داد واقعا چه شناخت خوب و عمیقی از این جنس کتاب‌ها دارند. برای نمونه، ایشان بلافاصله فرمودند این کتاب، چند جلد است؟ یعنی، چون قبلا هم کتابی درباره شهید طهرانی مقدم چاپ شده بود و حضرت آقا فرموده بودند که این فقط بخشی از ماجرا است، می‌طلبید که این کتاب هم نوشته شود. البته دیدار بنده با حضرت آقای خیلی مفصل‌تر از این حرف‌ها است، آخر آن جلسه هم با لطف خاص ایشان همراه شد.

نوشتن این کتاب برای من درس‌های خاصی هم به همراه داشت، می‌دانید، چون شهید طهرانی مقدم در عین حال که یک آدم رزمنده، جهادگر، آدم علمی، آدم بسیار سختکوش و آدم ورزشی در کنار همه این‌ها ایشان یک آدم همیشه اهل ذکر و اهل دعا و به قول حضرت آقا یک پارسای بی ادعا بود؛ و من یک تسبیح از این شهید عزیز در اختیار داشتم که مانوس بودم و از خودشان یاد گرفته بودم که بعضی سد‌ها را و بعضی مشکلات را فقط با ذکر صلوات بر حضرت زهرا (س) باز کنم.

تسبیحی خریده بودم و با آن مدام، برحضرت زهرا (س) صلوات می‌فرستادم تا موانع برطرف و کتاب به راحتی چاپ شود. من می‌خواستم آن تسبیح را به حضرت آقا تقدیم کنم که حضرت آقا هم بلافاصله عنایت کردند و فرمودند پس شما هم تسبیح من را بگیرید.

این بزرگترین لطفی بودکه به کتاب «مرد ابدی» و این حقیر کردند که یک یادگاری ارزشمند از ایشان داشته باشم.

سوال: من همین امروز شنیدم که همسر شهید طهرانی مقدم در پاسخ به ترامپ گفتند که ما هم پدر موشکی داریم و فکر می‌کنم. آثاری از این قبیل الان خیلی مورد نیاز است و زندگی شهید طهرانی مقدم هم یک روایت مستند را در این کتاب نمایش می‌گذارد. اگر ممکن است بفرمایید که چه قالبی را کتاب دنبال می‌کند و ضرورت خواندن چنین کتاب‌هایی در چنین روز‌هایی چیست؟

سپهری:من برای نگارش این کتاب با ۱۸۰ نفر صحبت کردم و مطالب من بالغ بر یازده هزار صفحه شد.

سوال: چقدر زیاد که این کتاب سه جلدی هم هست!

سپهری: بله این کتاب ۱۸۰۸ صفحه است. بیش از ۸۰۰ عکس دارد که آخر هر فصل ما عکس‌ها را گذاشتیم و ۶۳ فصل دارد. شهید طهرانی مقدم از مسیر زندگی خانوادگی اش، رشدش، نوجوانی اش تا بعد از انقلاب که وارد کار‌های سپاه می‌شود مسیری را طی می‌کند. دانستن این مسیر خیلی برای ما مهم است به خاطر این که من خیلی در این کتاب دوست داشتم مسیر شدن ایشان یا به قول خودش روش این که چه طور ما می‌توانیم عقب ماندگی‌های کشورمان را جبران کنیم به تصویر بکشم.

این باید به مردم برسد، و زحماتی که ایشان در این مسیر کشیدند برای هدف بزرگی که داشتند ایشان به عنوان یک نیروی رزمی خیلی ساده وارد جنگ می‌شوند و قدم به قدم رشد می‌کنند که خیلی جالب است این رشد ایشان در جنگ و مدام مسئولیت‌هایی می‌پذیرند.

مثلا ایشان توپخانه سپاه را از صفر تاسیس می‌کنند و بعد موشکی ما را تشکیل می‌دهند. این موضوع در واقع از یک طرف علم آموزی است و از طرف دیگر جهد و تلاش شبانه روزی است.

این کتاب همچنین از زاویه «دانای کل» مطرح می‌شود.

جابجا هر جا که جایش بود از اسناد و نامه‌ها و بعضی از دست نوشته‌های شهید مقدم مخصوصاً عکس‌ها کتاب کامل شده است.

به نظر من کسی که کتاب را می‌خواند مسیر اقتدار ما را می‌تواند بفهمد.

این کتاب در واقع زندگی بزرگانی مثل شهید حاجی زاده، سردار سیدمجید موسوی، دانشمندان و رزمندگان موشکی ما را نشان می‌دهد که من در نهایت احساس می‌کنم، این افراد در کتاب خیلی خوب معرفی شده‌اند.

نگاه ما این بود که این کتاب که به قول سردار موسوی فرمودند این تاریخچه موشکی ما است حق این بچه‌ها را ادا کند.

از یک طرف انبوه اطلاعات داشتم و از طرفی سعی می‌کردم تا با قلمی روان و مستند، متنی خواندنی و زیبا خلق کنم.

سؤال: الان کتابی روی میز می‌بینم باعنوان لشکر خوبان، این یکی از کار‌های شاخص شما است که تندیس هم گرفته است. این کتاب را معرفی می‌کنید؟

سپهری: لشکر خوبان اولین کتاب من است، وقتی ۲۱ سال داشتم نگارش این کتاب به من پیشنهاد شد که ماجرا‌هایی دارد که در مقدمه نوشته‌ایم و اولین نگاه من است از دریچه خاطرات آقای «مهدی قلی رضایی» که از نیرو‌های باسابقه اطلاعات لشکر عاشورا بودند.

من در این کتاب، زیرو بم فضای جنگ را به تصویر کشیده‌ام. لشکر خوبان کتابی بودکه هنگام شروع کردن آن فکر نمی‌کردم که نوشتن لشکر خوبان اینقدر روی زندگی من اثر داشته باشد.

سؤال: از نقش همسرتان در نگارش این کتاب‌ها بفرمایید.

سپهری: آن فصل و آن سختی‌ها و آن حماسه‌ای که بچه‌های غواص برای آموزش و شرکت در عملیات‌ها داشتند، اینقدر من را متأثر کرده بود که احساس می‌کردم و از خداوند می‌خواستم سهمی از روح آن بچه‌ها به من بدهد.

واقعاً چطور می‌شود انسان‌هایی که بدن شان قبلاً زخمی شده است، با چنین همت بلندی به رزم ادامه دهند؟

بعد‌ها یک حدیثی خواندم، بدن‌ها را انگیزه‌ها پیش می‌برند، عینیت آن را در دفاع مقدس هر کسی بوده یا نوشته است تأیید می‌کند.

اواخر کتاب بودیم که آقای «مهدی قلی رضایی» و همسرشان، یکی از غواصان را برای ازدواج با من پیشنهاد داده‌اند. زمانی گذشت و سرانجام ازدواج سر گرفت و بعد از لشکر خوبان مهمترین پناه و تکیه گاه من واقعاً ایشان بودند. هر کسی که خاطرات جنگ را درست بفهمد و لحظاتی از آن شرایط بچه‌ها در جنگ را خوب درک کند، حتماً قوی‌تر می‌شود، حتماً زندگی اش از نظر کیفی تغییر خوبی می‌کند. به خاطر همین با اعتقاد در این مسیر بودیم مخصوصاً برای نگارش مرد ابدی، ایشان خیلی بزرگواری و مردانگی کردند. در تمام سال‌هایی که من از تبریز برای مصاحبه‌های کتاب مردم ابدی می‌آمدم، ایشان همراه و حامی من بودند و این لطف خدا بود که ما را در این مسیر محکم نگه داشته است.

سؤال: از تأکید‌های رهبر شهیدمان و نقش ایشان در کتابخوانی بفرمایید؟

سپهری: کتاب لشکر خوبان و نورالدین پسر ایران که توفیق نگارش آنها را داشتم هر دو تقریظ حضرت آقا را گرفتند.

وقتی برای لشکر خوبان خدمت آقا رسیدیم، لطف عجیبی که حضرت آقا فرمودند برایم ماندگار شد. ایشان فرمودند شما دقیقاً کاری را می‌کنید که دشمن نمی‌خواهد، دشمن روی نقاط ضعف ملت‌ها انگشت می‌گذارد و شما درحال برجسته کردن نقاط قوت ملت هستید.

سال ۹۲ که آقا این فرمایش را به بنده فرمودند، اوایل تحقیق کتاب مرد ابدی بودم، مسیر کتاب مرد ابدی به قدری سخت و دشوار بود، شاید یکی از چیز‌هایی که من را محکم نگه می‌داشت، یادآوری آن جلسه و یادآوری بعضی از فرمایشات آقا بود که از ما انتظار داشتند.

ما که درجه خاصی نداشتیم و ادم‌هایی معمولی بودیم.

ولی حضرت آقا این تاکید را متوجه ما می‌کردند که باید با قلم خود نشان دهیم که چه ملت بزرگی هستیم. از چه بزنگاه‌هایی عبور کردیم و حضرت آقا نوشتند که کار شما و هنر شما نشان دادن آن ریزه کاری‌هایی است که خیلی‌ها نمی‌توانند رسم کنند و سه نقطه می‌گذارند و رد می‌شوند.

امیدوارم دعای خیر ایشان باز هم شامل حال ما بشود و بتوانیم خالص و صادق و پرتلاش بمانیم.