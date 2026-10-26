فرمانده سپاه ثامن‌الحجج پاکدشت، علت شنیده‌شدن چهار صدای انفجار در منطقه نظامی پارچین را عملیات امحای کنترل‌شده مهمات غیرقابل استفاده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابراهیم گرمابدری گفت: علت شنیده شدن چهار صدای انفجار از منطقه نظامی پارچین را امحای کنترل‌شده مهمات غیرقابل استفاده اعلام کرد.

وی افزود: صدا‌های شنیده‌شده در این منطقه، ناشی از عملیات امحای مهماتی بوده است که دیگر قابلیت استفاده نداشته‌اند.

بر اساس اعلام فرمانده سپاه ثامن‌الحجج پاکدشت، این انفجار‌ها در چارچوب امحای کنترل‌شده مهمات انجام شده است.