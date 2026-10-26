استان البرز با اجرای برنامه «البرز پایدار، بازار همیار» به دنبال کوتاه‌تر کردن مسیر توزیع کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری و فراهم کردن امکان خرید محصولات مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، استاندار البرز از پیگیری راهکارهای جدید برای ساماندهی بازار، توسعه عرضه مستقیم کالا و کاهش هزینه‌های تأمین مایحتاج خانوارها خبر داد و تأکید کرد: نتیجه اقدامات تنظیم بازار باید در قیمت کالاها و هزینه‌های روزمره زندگی مردم نمایان شود.

مجتبی عبداللهی در نشست بررسی راهکارهای مدیریت بازار که با محوریت طرح «البرز پایدار، بازار همیار» در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این برنامه، ایجاد تحول در شیوه عرضه و توزیع کالا و فراهم کردن شرایطی است که شهروندان بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر و دسترسی آسان‌تر تهیه کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان برای کنترل تورم و مدیریت بازار افزود: تجربه عرضه مستقیم برخی محصولات، از جمله گوشت در غرفه‌های ویژه، نشان داده است که با اصلاح شیوه‌های توزیع و کاهش واسطه‌گری می‌توان زمینه دسترسی مردم به کالاها با قیمت مناسب‌تر را فراهم کرد؛ ازاین‌رو، تداوم این اقدامات با روش‌های جدید و اثربخش در دستور کار قرار دارد.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان بزرگ است. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و اختصاص غرفه رایگان به تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش هزینه‌های توزیع و افزایش قدرت رقابت در بازار کمک کند.

عبداللهی، مشارکت اصناف، بنکداران و فعالان اقتصادی را از الزامات موفقیت این طرح دانست و گفت: هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های اضافی، روند تأمین و توزیع کالا را بهبود ببخشد و زمینه عرضه محصولات با قیمت‌های مناسب‌تر را فراهم کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد و شبکه‌های اجتماعی محله‌محور برای تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: با همکاری بنکداران بزرگ و بهره‌گیری از بسترهای ارتباطی محلی، می‌توان سازوکارهایی برای معرفی و عرضه محصولات با قیمت مناسب ایجاد کرد تا مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با سهولت بیشتری اقدام کنند.

استاندار البرز، ساماندهی ظرفیت غرفه‌های سازمان میادین و بهره‌گیری مؤثرتر از این مراکز را از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه جدید مدیریت بازار عنوان کرد و خواستار نقش‌آفرینی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در افزایش شفافیت قیمت‌ها، ایجاد رقابت سالم و عرضه کالا با نرخ‌های رقابتی در چارچوب قوانین و مقررات شد.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی استان خاطرنشان کرد: هرچند بررسی‌های انجام‌شده از مناسب بودن قیمت برخی کالاها در البرز در مقایسه با تعدادی از استان‌های دیگر حکایت دارد، اما این موضوع نباید موجب کاهش حساسیت نسبت به وضعیت بازار شود؛ بلکه نظارت مستمر، شناسایی فرصت‌های کاهش قیمت و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوارها باید همچنان دنبال شود.

وی تأکید کرد: در اجرای طرح «البرز پایدار، بازار همیار» باید از توانمندی تولیدکنندگان، بنکداران، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان میادین و شبکه‌های مردمی به‌صورت هماهنگ استفاده شود تا مسیر عرضه کالا کوتاه‌تر، رقابت در بازار تقویت و هزینه‌های غیرضروری توزیع کاهش یابد.

استاندار البرز در پایان، رضایت مردم و کاهش هزینه تأمین مایحتاج روزانه را معیار اصلی موفقیت برنامه‌های تنظیم بازار دانست و گفت: مدیریت بازار نباید تنها به نظارت و کنترل قیمت‌ها محدود شود، بلکه باید با ایجاد مسیرهای تازه عرضه و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف، به بهبود ملموس شرایط خرید و حمایت عملی از معیشت خانوارها منجر شود