تیم میکس ریکرو کشورمان در مسابقات تیراندازی با کمان جام آسیا - عراق، به دیدار نهایی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی و مبینا فلاح در رقابت های تیراندازی با کمان جام آسیایی عراق، در دور نخست مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل اردن به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

تیم ایران در نیمه‌نهایی با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل بنگلادش به برتری رسید و فینالیست شد.

تیم ایران پنجشنبه (۷ آبان) در دیدار نهایی به مصاف تیم جمهوری آذربایجان می‌رود.