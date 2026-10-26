

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلام‌شده کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به مصاف تیم‌های چین، قرقیزستان و سوریه می‌رود.

زمان و محل برگزاری این دیدار‌ها به شرح زیر است:

۱۹ دی‌ماه

ایران - چین؛ ساعت ۱۷

ورزشگاه کینگدام آره‌نا، ریاض

۲۳ دی‌ماه

ایران - قرقیزستان؛ ساعت ۲۰

ورزشگاه الشباب، ریاض

۲۸ دی‌ماه

ایران - سوریه؛ ساعت ۱۷

ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد، ریاض

اعلام برنامه مسابقات در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی عربستان و احتمال تغییر در میزبانی این کشور از جام ملت‌های آسیا افزایش یافته است.