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کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برنامه زمانبندی و ورزشگاههای محل برگزاری دیدارهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلامشده کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به مصاف تیمهای چین، قرقیزستان و سوریه میرود.
زمان و محل برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:
۱۹ دیماه
ایران - چین؛ ساعت ۱۷
ورزشگاه کینگدام آرهنا، ریاض
۲۳ دیماه
ایران - قرقیزستان؛ ساعت ۲۰
ورزشگاه الشباب، ریاض
۲۸ دیماه
ایران - سوریه؛ ساعت ۱۷
ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد، ریاض
اعلام برنامه مسابقات در شرایطی صورت گرفته که نگرانیها درباره وضعیت امنیتی عربستان و احتمال تغییر در میزبانی این کشور از جام ملتهای آسیا افزایش یافته است.