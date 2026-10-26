سرپرست وزارت نفت در نشست وزیران نفت و انرژی مجمع صادرکنندگان گاز موسوم به «اوپک گازی» با بیان اینکه امنیت انرژی جهان در گرو احترام به حاکمیت ملی کشورهاست گفت: مداخله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، افزون بر آسیب به منافع مشروع ملت ایران، بر امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازار‌های جهانی انرژی تأثیر منفی گذاشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، «حمید بورد» در بیست و هشتمین نشست وزیران نفت و انرژی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو با تأکید بر پیوند ناگسستنی امنیت انرژی با صلح، ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشورها، بر ضرورت تبادل‌نظر درباره تحولات راهبردی صنعت گاز، چالش‌های پیش‌روی بازار‌های انرژی و مسئولیت مشترک این مجمع در شکل‌دهی به آینده‌ای باثبات و برخوردار از امنیت انرژی تأکید کرد.

وی با قدردانی از دولت و ملت فدراسیون روسیه برای میزبانی شایسته این نشست، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، و تمامی غیرنظامیان بی‌گناه، ازجمله کودکان مدرسه میناب و ورزشکاران باشگاه ورزشی لامرد را گرامی داشت.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به بیست‌ و پنجمین سالروز تأسیس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز تأکید کرد: نظام جهانی انرژی در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تحولات ژئوپلیتیک، اقتصادی و فناورانه قرار دارد.

بورد تصریح کرد: بحران انرژی اخیر ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بار دیگر نشان داد که امنیت انرژی، مفهومی فقط اقتصادی یا فنی نیست، بلکه پیوندی ناگسستنی با صلح، ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها دارد.

وی ادامه داد: تجربه اخیر نشان داد که نتیجه چنین تجاوز‌هایی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های منطقه داشته باشد و امنیت عرضه انرژی و رشد و توسعه اقتصادی را در مقیاس جهانی تحت‌تأثیر قرار دهد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به پیامد‌های مداخله و اقدام‌های نظامی آمریکا در مناطق مختلف ازجمله خلیج فارس و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی تأکید کرد: این اقدام‌ها افزون‌بر هدف قرار دادن حقوق و منافع مشروع ملت ایران، بر فضای اعتماد، امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازار‌های جهانی انرژی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

بورد افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که امنیت انرژی جهان بدون امنیت تولیدکنندگان انرژی، احترام به حاکمیت ملی آنها، سرمایه‌گذاری پایدار و همکاری مؤثر بین‌المللی محقق نخواهد شد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی، مجمع کشور‌های صادرکننده گاز باید بیش از گذشته به بستری برای تقویت هم‌گرایی، گفت‌و‌گو و همکاری عملی میان کشور‌های تولیدکننده تبدیل شود، گفت: هشتمین نشست سران مجمع نیز فرصتی ارزشمند برای تقویت این رویکرد و ترسیم افق جدیدی از همکاری‌های راهبردی اعضاست.

بورد با بیان اینکه مجمع کشور‌های صادرکننده گاز که در سال ۲۰۰۱ در تهران پایه‌گذاری شد، اکنون در آستانه ورود به مرحله تازه‌ای از حیات نهادی خود قرار دارد، تصریح کرد: تحولات شتابان جهان ایجاب می‌کند که در کنار حفظ اصول بنیادی مجمع، اولویت‌ها، ابزار‌ها و سازوکار‌های همکاری خود را متناسب با شرایط جدید بازآرایی کنیم. وی انعطاف‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی انرژی، تقویت جایگاه راهبردی گاز طبیعی در آینده انرژی جهان و گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری، مدیریتی و فناورانه را از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای مبنای این تحول دانست.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به تجربه بحران بهداشتی کووید ـ ۱۹ در سال ۲۰۲۰ و تحولات ژئوپلیتیک سال ۲۰۲۶ افزود: این رویداد‌ها نشان داد که بازار‌های جهانی انرژی بیش از هر زمان دیگری در معرض شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دارند.

بورد با تأکید بر اینکه مجمع کشور‌های صادرکننده گاز باید توانایی خود را برای شناسایی زودهنگام مخاطرات، تحلیل سناریو‌های بحرانی و ارائه پاسخ‌های هماهنگ تقویت کند، ادامه داد: به این منظور، لازم است موضوع بازنگری در راهبرد بلندمدت مجمع با تأکید بر تقویت زنجیره ارزش گاز طبیعی در دستورکار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: گاز طبیعی به دلیل قابلیت اتکا، فراوانی، انعطاف‌پذیری عملیاتی، کاربرد‌های گسترده صنعتی و نقش مکمل آن در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان از ارکان مهم امنیت انرژی و توسعه اقتصادی جهان خواهد بود.