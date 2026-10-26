به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی خورشیدی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی گفت: افزایش سقف تسهیلات مالیاتی، تمدید مهلت پرداخت مالیات و اجرای سازوکارهای حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی، با هدف کاهش فشار مالی بر اصناف و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ انجام شده است.

وی افزود: پیش از این، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش یا درآمد خالص آن‌ها تا ۴۸ میلیارد ریال بود، امکان استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را داشتند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، این سقف برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت تا شمار بیشتری از صاحبان مشاغل از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به وضعیت مالیاتی صاحبان مشاغل در سال جاری اظهار کرد: مالیات ۷۵ درصد صاحبان مشاغل خرد برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صفر شده است. همچنین مالیات ۸۳ درصد مودیان کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال و مالیات ۹۳ درصد آنان کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

خورشیدی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور و خسارت‌های ناشی از جنگ، تعدیل‌های متناسب با نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰، به‌صورت خودکار در محاسبه مالیات مقطوع آن‌ها لحاظ شده است.

وی تقسیط مالیات متناسب با شرایط کسب‌وکارها، بخشودگی خودکار جرایم، امکان ثبت رقم واقعی فروش و تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی را از دیگر اقدامات حمایتی برشمرد و افزود: میزان آسیب‌دیدگی فعالیت‌های اقتصادی نیز در تعیین حمایت‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

خورشیدی همچنین استفاده از ضرایب تعدیل استانی، تعدیل هوشمند نسبت‌های سود مالیاتی و شناسایی کسب‌وکارهای شاخص آسیب‌دیده از جنگ را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، متناسب‌سازی مالیات با شرایط واقعی فعالان اقتصادی و کاهش فشار مالی بر اصناف و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اجرا می‌شود.