فرمانده انتظامی شهرستان میبد از کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و مهر و موم یک کارگاه (محل دپوی سوخت) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش بفروئیه میبد با انجام یک سری کار‌های اطلاعاتی به فعالیت یک کارگاه در بخش بفروئیه مشکوک شدند.

وی ادامه داد: ماموران ضمن هماهنگی قضایی و بررسی کارگاه مورد نظر، ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی برای مالک کارگاه و توقیف محموله سوخت قاچاق، کارگاه مربوطه نیز مهروموم شد.