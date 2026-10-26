فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو سارق خبر داد که با جعل عنوان مأمور انتظامی و پوشیدن لباس سربازی، با فریب اتباع خارجی و ایجاد ترس در آنها، اقدام به سرقت اموال و گوشی‌های تلفن همراه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این متهمان با شناسایی اتباع خارجی و سوءاستفاده از نگرانی آنها در مورد مدارک اقامتی، خود را مأمور معرفی کرده و با ایجاد فضای ترس، اموال قربانیان را تصاحب می‌کردند. پلیس پس از دریافت شکایت‌های متعدد، با شناسایی و دستگیری این افراد، پرونده آنها را برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داد.

در همین راستا، نیروی انتظامی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان و اتباع، توصیه کرد در صورت مواجهه با افراد مشکوکی که خود را مأمور معرفی می‌کنند، سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.