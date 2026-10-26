مدیر مرکز اسناد حوزه و روحانیت ازجمع آوری و نمایش اسناد تحصیلی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسعود پیرانی گفت:در مرکز حوزه و روحانیت اسناد تحصیلی رهبر شهید انقلاب از زمان تحصیل ایشان در حوزه علمیه قم از سال ۱۳۳۶ تا سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ جمع آوری و به نمایش درآمده است.

مدیر مرکز اسناد حوزه و روحانیت افزود: این اسناد شامل گواهی تحصیلی، معافیت تحصیلی، دست نوشته‌ها و تصاویر قائد شهید امت در سال‌های جوانی است.

وی با اشاره به عملکرد و فعالیت‌های مرکز اسناد حوزه و روحانیت گفت: در این مرکز آثار مرتبط با زندگی و تحصیل علمای بزرگ حوزه علمیه قم جمع آوری و به نمایش درآمده است.

گفتنی ست علاقمندان به ویژه گروه‌های حوزوی و دانشگاهی برای بازید از این مرکز که در مدرسه فیضیه واقع شده است می‌توانند به وبگاه اینترنتی مرکز اسناد حوزه و روحانیت مراجعه کنند.