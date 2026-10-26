سرپرست وزارت نفت با تأکید بر یافتن مسیر همکاری مؤثر تهران و داکار در حوزه انرژی، برای انتقال دانش فنی و تجربه ایران در زمینه توسعه میدان‌های نفت و گاز و ساخت پالایشگاه‌های نفتی و گازی به این کشور آفریقایی اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید بورد، سرپرست وزارت نفت که به‌منظور شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) و همراهی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در هشتمین نشست سران این مجمع به مسکو سفر کرده است، امروز (دوشنبه، چهارم آبان) با عبدالرحمان دیوف وزیر نفت و انرژی سنگال دیدار و درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کرد.

سرپرست وزارت نفت در این دیدار با اشاره به تجربه بالای ایران در توسعه میدان‌های نفت و گاز و احداث پالایشگا‌های نفتی و گازی گفت: مهندسان و متخصصان ایرانی به دلیل کار در شرایط سخت تجربه بسیار بالایی دارند به گونه‌ای که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز در ساخت پالایشگاه و فعالیت‌ها در بخش بالادست صنایع نفت و گاز به همت سازندگان ایرانی تولید می‌شود.

وزیر نفت و انرژی سنگال ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه تهران و داکار در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه انرژی تصریح کرد: هدف از ملاقات با سرپرست وزارت نفت ایران اعلام آمادگی سنگال برای آغاز همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و نیرو است.

مذاکرات سه‌جانبه ایران، قطر و لیبی در حاشیه نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف

همچنین، سرپرست وزارت نفت در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو با سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر و خلیفه رجب عبدالصادق، وزیر نفت و گاز لیبی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ایران با دو کشور در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کرد.

بورد در این ملاقات سه‌جانبه ضمن تأکید بر پیشنهاد‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای جی‌ئی‌سی‌اف خواستار همکاری مؤثر میان اعضای مجمع کشور‌های صادرکنندگاز به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده با هدف تقویت همگرایی و گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و چندجانبه شد.

سرپرست وزارت نفت به‌تازگی در سفری به دوحه و دیدار با الکعبی بر توسعه روابط انرژی و همکاری بین ایران و قطر تأکید کرده بود.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با رجب عبدالصادق با اشاره به استقبال ایران از توسعه روابط با لیبی، درباره مسائل مربوط به ایران و این کشور آفریقای شمالی در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و تازه‌ترین تحولات بازار نفت تبادل‌نظر کرد.

بررسی تحولات بازار نفت و توافق‌های اوپک‌پلاس در دیدار مقام‌های ایران و ونزوئلا

در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو، سرپرست وزارت نفت با پائولا هنائو، وزیر نفت ونزوئلا، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. دو طرف در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و انرژی، درباره تازه‌ترین تحولات بازار جهانی نفت خام و مسائل مرتبط با توافق‌های سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپک‌پلاس تبادل‌نظر کردند.



بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز امروز (دوشنبه، چهارم آبان)، یک روز پیش از هشتمین نشست سران جی‌ئی‌سی‌اف در مسکو (سه‌شنبه، پنجم آبان) برگزار شد.

نشست سران کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند. این مجمع همچنین از زمان تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است.

این مجمع ۱۲ عضو اصلی شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا دارد. آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشور‌های ناظر آن هستند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، کشور‌های عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.