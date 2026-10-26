به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رضا زاهدی، رئیس پلیس فتای مشهد گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و مدعی بود در ۳ مرحله از حسابش بدون اطلاع او به صورت اینترنتی برداشت شده است که بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پرونده مدعی بود چندی پیش پیامی با عنوان" ارسال ابلاغیه" برایم ارسال و پس از باز کردن پیام، خواست که وارد درگاه بانکی شده و مبلغ ۵۰ هزار ریال پرداخت کنم که در ادامه پس از ورود به درگاه، اطلاعات هویتی و مشخصات کارتم را وارد و متوجه شدم مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از حسابم برداشت شده است.

سرهنگ زاهدی ادامه داد: کارشناسانان پلیس فتا با اقدام سریع و به موقع و با اشراف اطلاعاتی، متهم برداشت‌های غیرمجاز را در استانی دیگر شناسایی و با دستور مقام قضائی، وجوه مذکور توقیف و به حساب شاکی مستردد شد ضمن این که پرونده جهت دستگیری متهم به صورت نیابتی به دادسرای شهر مربوطه ارسال شد.

رئیس پلیس فتای مشهد گفت:در روش کلاهبرداری از طریق پیامک ابلاغ الکترونیک قضائی "ثنا"، فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی این سامانه، پیامکی با محتوا‌هایی نظیر ابلاغیه، ثبت شکایت در سامانه و ... که در نهایت به یک لینک پرداخت برخط منتهی می‌شود را برای شهروندان ارسال می‌کند و از آنجایی که برخی از مردم از این سامانه‌ها و نحوه فعالیت آنها آگاهی ندارند و مبلغ عنوان شده نیز بسیار ناچیز است روی آن کلیک کرده و اقدام به عملیات پرداخت وجه می‌کنند؛ لینک معرفی شده در این پیامک‌ها حاوی یک بدافزار است و مجرمان اینترنتی با این شگرد، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها اقدام می‌کنند.

وی افزود: پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است و چنانچه افراد پیام‌هایی تحت ابلاغ الکترونیک قضائی دریافت کردند که در آن پرداخت مبلغی، هر چند کم درخواست شده بود، بدانند پیام جعلی است.

در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع‌رسانی‌های قضائی کلیه درگاه‌های دسترسی به سامانه‌های رسمی این دستگاه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان قرار می‌گیرد.