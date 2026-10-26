دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت رئیس شورای استان میسان را به علت تهدید به نافرمانی در اعتراض به بستن یک گذرگاه مرزی با ایران صادر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت رئیس شورای استان میسان را به علت تهدید به نافرمانی در اعتراض به بستن یک گذرگاه مرزی با ایران صادر کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، علی الزیدی نخست وزیر عراق پیشتر دستور تشکیل پرونده و تحقیق درباره عملکرد «مصطفی دعیر عبدالحسن» رئیس شورای استان میسان را در پی اظهارات اخیرش از جمله تهدید به نافرمانی مدنی و بستن راه‌ها در صورت باز نشدن گذرگاه مرزی چذابه صادر کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس شورای استان میسان سه روز به دولت الزیدی مهلت داده بود تا گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران را باز کند، و در غیر این صورت تهدید به نافرمانی مدنی در این استان و قطع مسیر‌های های ارتباطی با آن را مطرح کرد.