مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۱۷ موافقت‌نامه اصولی در مهرماه امسال برای اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی کشاورزی استان با پیش‌بینی ۳۱ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال سرمایه ثابت و اشتغال ۲۱۲ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سید یعقوب هاشمی گفت: در مهرماه امسال ۱۷ موافقت‌نامه اصولی برای اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی خوزستان صادر شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات، تولید انواع خوراک دام، احداث سردخانه، بسته‌بندی علوفه و خرما و تولید آرد گندم اجرا می‌شوند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ، ظرفیت سالانه این طرح‌ها را ۷۰ هزار و ۱۵۵ تن اعلام کرد و گفت: برای اجرای آن‌ها ۳۱ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال سرمایه ثابت پیش‌بینی شده است.

هاشمی با اشاره به محل اجرای طرح‌ها ادامه داد: این موافقت‌نامه‌ها مربوط به شهرستان‌های آبادان، مسجدسلیمان، حمیدیه، اندیمشک، دزفول، باوی، گتوند، ایذه، بهبهان، شوشتر و کرخه است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال ۲۱۲ نفر را در استان فراهم می‌کند.