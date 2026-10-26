در هفت‌ماهه نخست امسال، علاوه بر صادرات ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن محصولات کشاورزی از مازندران، بیش از ۶۴۷ هزار اصله گل و گیاه آپارتمانی نیز به بازارهای هدف ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صدور مجوز ترخیص بیش از ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تن محصولات کشاورزی وارداتی و صادرات بیش از ۲۹۲ هزار تن محصولات کشاورزی استان در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

اسداله تیموری یانسری گفت: در این مدت، مجوز ترخیص ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۰۳ تن محصولات کشاورزی وارداتی و ۱۵ هزار و ۴۴۶ مترمکعب چوب صادر شد.

وی جو دامی، ذرت دامی، سویا، کنجاله آفتابگردان، گندم، لینتر پنبه و چوب را از مهم‌ترین اقلام وارداتی اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در بخش صادرات، ۳ هزار و ۳۷۸ محموله محصولات کشاورزی به وزن ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن از استان به بازار‌های هدف ارسال شد که مرکبات و کیوی از مهم‌ترین اقلام صادراتی بودند.

تیموری یانسری ادامه داد: در همین مدت، ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی نیز به کشور‌های هدف صادر شد.

وی با اشاره به نقش قرنطینه گیاهی در مدیریت مبادلات محصولات کشاورزی گفت: بررسی محموله‌های وارداتی و صادراتی، اجرای ضوابط قرنطینه گیاهی و صدور مجوز‌های قانونی، از اقدامات مهم برای رعایت الزامات بهداشت گیاهی و پیشگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: ارتقای خدمات قرنطینه گیاهی و تسهیل فرآیند‌های قانونی تجارت، در کنار رعایت الزامات بهداشت گیاهی، به حفظ سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات کمک می‌کند.