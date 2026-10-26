نشست چهارجانبه مقامات دیپلماتیک، امنیتی و نظامی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان از دقایقی پیش در تهران آغاز شد.

آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان

آغاز نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان از دقایقی پیش در تهران آغاز شد. این نشست به پیشنهاد پاکستان و همراهی و مساعدت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میزبانی این نشست را برعهده دارد. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه نمایندگان این سه کشور در این نشست هستند. امنیت منطقه‌ای، پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکایی - صهیونیستی علیه ملت ایران و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان محور‌های گفتگوی این نشست عنوان شده است.