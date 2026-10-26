سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان، اسامی بازیکنان اعزامی به بازی های المپیک سنگال را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان، اسامی ۱۰ بازیکن اعزامی به بازی های المپیک سنگال را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقری‌نیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینی‌پور و ستایش رضایی

تیم فوتسال بانوان جوان ایران فردا (سه شنبه ۵ آبان) عازم داکار می‌شود.

ملی‌پوشان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا هم‌گروه هستند و دیدار‌های خود را در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار برگزار می‌کنند.

برنامه زمانبندی مسابقات تیم‌های فوتسال بانوان جوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان، ساعت ۱۳:۳۰

کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۵:۳۰

کامرون – ایران

پنجشنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۳:۳۰

ایتالیا – ایران