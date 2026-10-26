معرفی ۱۰ بازیکن فوتسال بانوان جوان اعزامی به سنگال
سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان، اسامی بازیکنان اعزامی به بازی های المپیک سنگال را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان، اسامی ۱۰ بازیکن اعزامی به بازی های المپیک سنگال را به شرح زیر اعلام کرد:
فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقرینیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینیپور و ستایش رضایی
تیم فوتسال بانوان جوان ایران فردا (سه شنبه ۵ آبان) عازم داکار میشود.
ملیپوشان ایران در گروه B این رقابتها با تیمهای کاستاریکا، کامرون و ایتالیا همگروه هستند و دیدارهای خود را در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار برگزار میکنند.
برنامه زمانبندی مسابقات تیمهای فوتسال بانوان جوان کشورمان به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۰ آبان، ساعت ۱۳:۳۰
کاستاریکا – ایران
سهشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۵:۳۰
کامرون – ایران
پنجشنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۳:۳۰
ایتالیا – ایران