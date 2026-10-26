تیم ملی کشتی فرنگی فرنگی کشورمان با کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز در ۴ وزن نخست رقابت‌ها و حضور ۴ نماینده در فینال و یک کشتی گیر هم در رده بندی ۶ وزن دوم؛ قهرمان زودهنگام رقابت‌های قهرمانی جهان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی فرنگی فرنگی کشورمان با کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز در ۴ وزن نخست رقابت‌ها و حضور ۴ نماینده در فینال و یک کشتی گیر هم در رده بندی ۶ وزن دوم؛ قهرمان زودهنگام رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی شهر آستانه کشور قزاقستان شد.

امروز و در ۳ وزن پایانی رقابت‌ها، در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی از ایران در دور نخست با نتیجه ۱۰ به صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد؛ در دور دوم ۱۱ به صفر بر جین سینکسین از چین چیره شد؛ در یکچهارم نهایی ۷ به ۲ باغدات ساباز از قزاقستان را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی هم با نتیجه ۱ - ۱ مقابل حسرت جعفروف دارنده نشان برنز المپیک و نقره جهان از جمهوری آذربایجان به برتری رسید و راهی دیدارپایانی شد.

در ۸۷ کیلو هم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ به صفر تسوگت باتار از مغولستان را مغلوب کرد؛ در دور دوم ۵ به صفر آرکادیوسازا کولینیج از لهستان را شکست داد؛ در یکچهارم ۸ به ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی هم ۱۰ به یک گوورگ تادئوسیان از ارمنستان را مغلوب کرد و راهی پیکار پایانی شد.

در ۶۳ کیلو، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۹ به صفر تینو تاپیو اوجالا از فنلاند را شکست داد، اما در یکچهارم ۸ به یک نتیجه را برابر ادموند آرمِن نازاریان از بلغارستان واگذار کرد و از ادامه راه بازماند.

امروز همچنین، دانیال سهرابی و فردین هدایتی به ترتیب در وزن‌های ۷۲ و ۱۳۰ کیلو برای کسب نشان طلا به روی تشک می‌روند و محمد هادی ساروی در ۹۷ کیلو برای نشان برنز تلاش خواهد کرد.

در پیکار‌های دیروز هم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو به نشان طلا رسید، پیام احمدی و علی احمدی وفا به ترتیب در اوزان ۵۵ و ۶۰ صاحب نشان نقره شدند و علی اسکو در ۷۷ برنزی شد.