به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فواد غزیعلی گفت: در هفت‌ماهه سال جاری، ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۵۰ مسافر از مبدأ خوزستان با ناوگان عمومی جاده‌ای جابه‌جا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۴.۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت، ۶۰۷ هزار و ۹۳۶ سفر توسط ناوگان عمومی مسافربری استان انجام شده که نشان‌دهنده رشد ۳۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به تفکیک جابه‌جایی مسافران درون‌استانی و برون‌استانی ادامه داد: از مجموع مسافران جابه‌جا شده، ۴ میلیون و ۴۹ هزار و ۳۹۳ نفر در سفرهای درون‌استانی و ۷۴۹ هزار و ۲۵۷ نفر در سفرهای برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

غزیعلی ادامه داد: در بخش تعداد سفرها نیز ۵۵۴ هزار و ۴۲۲ سفر درون‌استانی و ۵۳ هزار و ۵۱۴ سفر برون‌استانی در سامانه‌های نظارتی و پایانه‌های مسافربری استان به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این اداره‌کل با نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان مسافربری، برای افزایش ایمنی سفرها، بهبود خدمات‌رسانی و پاسخگویی به نیاز مسافران تلاش می‌کند.