منابع آگاه خبری از سرقت صد‌ها کیلوگرم بلور هافنیوم، فلزی کمیاب و راهبردی با کاربرد در صنایع هوافضا و نظامی، از کارخانه شرکت فراماتوم در استان ایزر فرانسه به ارزش چند میلیون یورو خبر دادند، سرقتی که بنا بر گزارش‌ها، ششمین مورد از سال ۲۰۱۹ تاکنون در این کارخانه بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه راشاتودی، چندصد کیلوگرم بلور هافنیوم، فلزی که در صنایع هوافضا کاربرد دارد، از کارخانه شرکت فراماتوم در شهر ژاری، واقع در استان ایزر فرانسه، به سرقت رفته است. این کارخانه که در رده تأسیسات صنعتی پرخطر موسوم به «سِوِزو» قرار دارد، تنها واحد تولید این فلز در فرانسه است.

روزنامه منطقه‌ای «لو دوفینه لیبره» که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، گزارش داد این سرقت در فاصله شب ۲۱ تا ۲۲ اکتبر و حدود ساعت سه بامداد رخ داده است. ارزش بلور‌های به‌سرقت‌رفته چند میلیون یورو برآورد می‌شود. روزنامه‌های محلی منطقه ایزر نیز با تأیید این خبر اعلام کردند یکی از نیرو‌های موقت کارخانه که به دلیل فعالیت شبانه‌روزی این مجموعه در محل حضور داشت، با سارقان روبه‌رو شد، اما توانست فرار کند و به اتاق نگهبانی پناه ببرد. روزنامه لو دوفینه لیبره همچنین به پرسش کتبی ژولین بروژرول، نماینده مجلس ملی فرانسه، اشاره کرد که در اواسط ژوئن در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده بود. این پرسش پس از سرقت مشابهی در شب سوم تا چهارم مه مطرح شده بود و بر اساس آن، سرقت اخیر ششمین مورد از این نوع در کارخانه فراماتوم از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار می‌رود.

هافنیوم فلزی کمیاب است که از فرایند خالص‌سازی زیرکونیوم به دست می‌آید. فرانسه در تولید این فلز در جایگاه نخست جهان قرار دارد و ایالات متحده آمریکا پس از آن قرار گرفته است. این فلز راهبردی در ساخت پهپاد‌های رزمی، جنگنده‌ها، سامانه‌های پیشران زیردریایی‌های هسته‌ای و برخی موشک‌ها کاربرد دارد. در همین حال، روزنامه «لو پاریزین» اواخر سپتامبر گزارش داده بود که نیرو‌های ژاندارمری استان ایزر در منزل یکی از سرپرستان گروه کاری کارخانه فراماتوم ژاری، ۱۵۰ کیلوگرم بلور هافنیوم، بیش از ۵۰۰ هزار یورو وجه نقد و یک قبضه سلاح کمری کشف کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، این فرد ظاهراً به خودرو‌های لوکس و ساعت‌های مچی سوئیسی علاقه زیادی داشته است.