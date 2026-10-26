اجتماعات دیشب مردم در شهرستان‌های تهران، با تأکید بر اقتدار ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان، نمادی از اتحاد و اراده ملتی شد که مسیر استقلال و سربلندی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجتماعات گسترده‌ای که دیشب در شهرستان‌های تهران برگزار شد، محور اصلی سخنان، تبیین اقتدار جمهوری اسلامی ایران و پایداری ملت در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم‌ها تأکید کردند که این اقتدار، حاصل ایمان راسخ، اتحاد ملی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی است. در این اجتماعات خاطرنشان شد که ملت ایران با تکیه بر این ارکان، مصمم است مسیر استقلال و سربلندی خود را با صلابت ادامه دهد و در برابر هرگونه فشار خارجی ایستادگی کند.