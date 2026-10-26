به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرتمی، مسئول برگزاری آیین تجلیل از مربیان و ورزشکاران مدال‌آور جهانی و آسیایی عباس‌آباد گفت: شهرستان عباس‌آباد از ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشی قابل‌توجهی برخوردار است و قهرمانان این منطقه با تلاش و پشتکار خود، نام شهرستان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مطرح کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به استعداد‌های ورزشی افزود: انتظار می‌رود مسئولان اجرایی و دستگاه‌های مرتبط، ورزش را نه صرفاً هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه، سلامت نسل جوان و افتخارآفرینی کشور بدانند.

مسئول برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان عباس‌آباد همچنین با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم گفت: حمایت بیشتر مسئولان و فراهم‌کردن امکانات مناسب می‌تواند زمینه شکوفایی استعداد‌های جوانان شهرستان و درخشش بیشتر آنان را فراهم کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر اهمیت ورزش و پاسداشت یاد و خاطره شهدا افزود: سرمایه‌گذاری در ورزش، در واقع افزودن به سرمایه ملی و اجتماعی کشور است.