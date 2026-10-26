به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حسین‌پور، سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، از رتبه نخست استان در تولید توت‌فرنگی و رتبه دوم در تولید انگور دیم و گردو خبر داد.

این استان همچنین در تولید به، آلبالو، آلو بخارا و گیلاس، رتبه‌های چهارم و پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

وجود ۶۵ هزار هکتار باغ در کردستان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنایع تبدیلی رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی فراهم کرده است.