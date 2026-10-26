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سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان: استان کردستان با پیشبینی تولید ۵۱۶ هزار تن محصول باغی در تولید هفت محصول، رتبههای اول تا پنجم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حسینپور، سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، از رتبه نخست استان در تولید توتفرنگی و رتبه دوم در تولید انگور دیم و گردو خبر داد.
این استان همچنین در تولید به، آلبالو، آلو بخارا و گیلاس، رتبههای چهارم و پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.
وجود ۶۵ هزار هکتار باغ در کردستان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنایع تبدیلی رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی فراهم کرده است.