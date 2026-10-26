به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با تداوم بازرسی‌های میدانی و رصد مصرف انرژی، مقابله با تخلفات حوزه برق و صیانت از حقوق مشترکان با جدیت دنبال می‌شود.

هادی مهدی زاده افزود: استفاده غیرمجاز از شبکه برق و دستکاری کنتورها، علاوه بر ایجاد اختلال در محاسبه دقیق مصرف انرژی، می‌تواند موجب افزایش تلفات شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان شود به همین سبب از مردم وظیفه شناس انتظار داریم هر گونه دستکاری و برق غیرمجاز را به گروه بازرسی مدیریت برق شهرستان و سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تداوم بازرسی‌های میدانی، برخورد قانونی و دریافت خسارت، پیگیری حقوقی و تغییر تعرفه نقش مهمی در کاهش برق‌های غیر مجاز، تلفات انرژی، ارتقای انضباط مصرف و بهره‌برداری بهینه از شبکه توزیع برق دارد.