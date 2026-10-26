مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر گفت: برداشت کنجد در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود؛ حدود ۵۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ زاهد زینی‌وند اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌ها امسال حدود ۵۰۰ تن دانه کلزا از ۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت در شهرستان دره‌شهر برداشت می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب محصول تولیدی امسال افزود: کشاورزان از نتیجه تلاش چند ماهه خود در فصل گرم تابستان، رضایت کامل دارند و محصول امسال از نظر کیفی و کمی بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.

این مسئول با اشاره به روند کشت و برداشت کنجد، تصریح کرد: مراحل کاشت این محصول در تیرماه انجام شده است و برداشت آن در فصل پاییز صورت می‌گیرد که در مقایسه با برخی محصولات دیگر، نیازمند زحمات و هزینه‌های اولیه کمتری خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: توسعه کشت دانه‌های روغنی در استان می‌تواند به تامین بخشی از نیاز کشور به روغن خوراکی کمک کند و زمینه رونق اقتصادی بیشتر کشاورزان منطقه را فراهم آورد.

وی با تاکید بر پویایی اقتصاد محلی افزود: برداشت این محصول حاصل یک چرخه کامل تولید محسوب می‌شود که با اراده و پشتکار کشاورز ادامه پیدا می‌کند تا محصول نهایی به سفره مردم برسد و نقش مهمی در اشتغال‌زایی منطقه ایفا کند.