مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: با مشارکت ۸۵ درصدی خیران مدرسه‌ساز، ۴۱۵ مدرسه در این استان در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در حاشیه نخستین دوره توانمند سازی مدیران مدارس خیرساز اصفهان گفت: در سال تحصیلی جاری هم با مشارکت خیران، ۱۰۵ مدرسه در قالب ۶۵۰ کلاس با دو و نیم همت هزینه، تحویل ۲۰ هزار دانش آموز استان اصفهان شد.

ناصر فتحی افزود: خیران مدرسه ساز استان اصفهان، ۱۴ هزار کلاس درس از حدود ۳۵ هزار کلاس درس فعال در این استان را ساخته‌اند.

نائب رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور هم با بیان اینکه استان اصفهان با هزار و ۵۰۰ خیر مدرسه ساز، رتبه نخست کشور را دارد، گفت: میانگین مشارکت خیران کشور در مدرسه سازی، ۶۰ درصد و این میزان در استان اصفهان ۸۵ درصد است.

مجتبی ملا احمدی افزود: خیران در طول ۲۷ سال، حدود دو هزار مدرسه را در استان اصفهان ساخته‌اند.

دوره یک روزه توانمندسازی مدیران مدارس خیرساز اصفهان با هدف ارتقای کیفیت آموزشی نه فقط ساخت‌وساز صرف و تضمین کیفیت آموزشی در مدارس خیرساز برگزار شد.