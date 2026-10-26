سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند؛ عارضه‌ای که تشخیص سریع علائم و تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در کاهش آسیب‌های مغزی و بهبود روند درمان آن اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پزشک مرکز پیام اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، اختلال ناگهانی در گفتار، افتادگی یک سمت صورت و ضعف یا ناتوانی در حرکت دادن دست و پا را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سکته مغزی دانست.

دکتر حمید طاشی،گفت: سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که خون‌رسانی به بخشی از مغز مختل شود یا یکی از رگ‌های مغزی دچار خونریزی شود؛ در این شرایط، سلول‌های مغزی آسیب می‌بینند و بیمار ممکن است به‌طور ناگهانی در صحبت کردن، دیدن یا حرکت دادن اندام‌ها دچار مشکل شود.

وی، فشار خون بالا، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی، افزایش سن و مصرف دخانیات را از عوامل خطر این عارضه برشمرد و تأکید کرد: با مشاهده علائم سکته مغزی باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت؛ حتی اگر علائم پس از چند دقیقه برطرف شوند.

پزشک مرکز پیام اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین با اشاره به مشکلات گفتاری برخی بیماران پس از سکته مغزی افزود: گفتاردرمانی، تمرین‌های منظم و پیگیری برنامه‌های توان‌بخشی می‌تواند به بهبود توانایی‌های ارتباطی بیماران کمک کند.

به گفته وی، تداوم درمان، انجام تمرین‌های توان‌بخشی و همراهی خانواده در بازگشت بیماران به زندگی روزمره نقش مهمی دارد.

بنابر اعلام انجمن سکته مغزی ایران، میزان بروز این عارضه در کشور حدود ۱.۵ برابر میانگین جهانی است و سن ابتلا نیز حدود ۱۰ سال کمتر از متوسط جهانی گزارش شده است.