آبانماه پربار برای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان مرکزی؛ شارژ اعتبار سرپرستان خانوار با ارقام پایانی ۷، ۸ و ۹
مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از واریز و شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار دارای ارقام پایانی ۷، ۸ و ۹ در پنجم آبانماه خبر داد و بر استمرار دسترسی شهروندان به ۱۱ قلم کالای اساسی در بیش از ۴۳۰۰ فروشگاه طرف قرارداد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
علیاکبر غریبی، مدیر اجتماعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، در تشریح جزئیات نحوه شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: فرآیند شارژ حساب سرپرستان خانوار بر اساس ارقام پایانی کد ملی در سه نوبت شامل پانزدهم، بیستوپجم و پنجم هر ماه انجام میگیرد و اعتبار تخصیصیافته در مرحله دهم نیز تا پایان آبانماه قابل استفاده و بهرهبرداری خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به گستردگی شبکه توزیع و دسترسی آسان شهروندان به مراکز خرید در سطح استان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ فروشگاه در سراسر استان مرکزی به عنوان واحدهای طرف قرارداد در طرح کالابرگ الکترونیکی فعالیت میکنند و متقاضیان میتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی سبد غذایی مصوب را از این مراکز تهیه کنند.