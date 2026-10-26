آبان‌ماه پربار برای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان مرکزی؛ شارژ اعتبار سرپرستان خانوار با ارقام پایانی ۷، ۸ و ۹

مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از واریز و شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار دارای ارقام پایانی ۷، ۸ و ۹ در پنجم آبان‌ماه خبر داد و بر استمرار دسترسی شهروندان به ۱۱ قلم کالای اساسی در بیش از ۴۳۰۰ فروشگاه طرف قرارداد تأکید کرد.