کارشناس هواشناسی استان فارس از افزایش ابر در مناطق شمالی و مرکزی استان خبر داد و پیش‌بینی کرد در روز‌های پایانی هفته جاری با عبور موجی ، بارش‌های پراکنده در بخش‌های شمالی و غربی استان رخ می‌دهد.

کاهش تدریجی دما و افزایش ابر در مناطق شمالی و مرکزی فارس

کاهش تدریجی دما و افزایش ابر در مناطق شمالی و مرکزی فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس هواشناسی استان فارس از افزایش ابر در مناطق شمالی و مرکزی استان خبر داد و پیش‌بینی کرد که در روز‌های پایانی هفته جاری، با عبور موجی، بارش‌های پراکنده در بخش‌های شمالی و غربی استان رخ می‌دهد.

حسینی، کارشناس هواشناسی استان فارس، با بررسی وضعیت جوی اعلام کرد: در روز‌های آینده ، به‌ویژه در بخش‌های شمالی و شرقی استان، شاهد افزایش ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده خواهیم بود.

وی افزود : روز چهارشنبه ششم آبان هم در جنوب شرق استان، در ساعات بعد از ظهر، رشد ابر پیش بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان فارس با اشاره به تغییرات جوی در اواخر هفته گفت: در روز‌های پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آبان با عبور موجی از استان، در قسمت‌های شمالی و غربی بارش‌های بسیار پراکنده رخ خواهد داد. همچنین در ساعات بعد از ظهر، افزایش سرعت باد در سطح استان پدیدار می‌شود.

حسینی همچنین به روند تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: تا پایان هفته جاری، کاهش تدریجی دما، به‌ویژه کاهش دمای کمینه در شبانگاه مناطق شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود.