استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تداوم خدمات عمومی را از اولویت‌های اساسی استان در برابر تهدیدات نوین عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان و رئیس شورای پدافند غیرعامل استان، در پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵، بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و تقویت مشارکت مردم برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده، پدافند غیرعامل را راهبردی اساسی برای صیانت از جان و سرمایه‌های مردم، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات عمومی دانست و خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به الزامات این حوزه شد.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره ضرورت هوشیاری و اقدام علمی، دقیق و به‌روز در حوزه پدافند غیرعامل، این رویکرد را زمینه‌ساز افزایش آمادگی، پیشگیری از تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری‌ها برشمرد.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به ابعاد مختلف تهدیدات سیاسی، اقتصادی، نظامی، سایبری، رسانه‌ای و شناختی، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه تهدیدات، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تقویت تاب‌آوری ملی تأکید کرد.

موالی‌زاده مشارکت آگاهانه مردم، مسئولیت‌پذیری مدیران و هماهنگی مؤثر دستگاه‌های اجرایی را از ارکان تحقق امنیت پایدار دانست و توسعه فرهنگ پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی را ضروری عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در حوزه‌های انرژی، صنعت، حمل‌ونقل و اقتصاد کشور، بر شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم خدمات ضروری در استان تأکید کرد.

استاندار خوزستان در پایان، هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان‌ماه را فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل و گسترش همکاری میان مردم و دستگاه‌های اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی ظرفیت‌ها و مشارکت مردم، گام‌های مؤثری برای صیانت از سرمایه‌های ملی و تقویت پایداری کشور برداشته شود.