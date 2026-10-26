طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌ها و ثبت کلنی‌های زنبور عسل، همزمان با سراسر کشور در استان قزوین در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سرشماری کلنی‌های زنبور عسل از 2 آبان با هدف به‌روزرسانی آمار و برنامه‌ریزی برای حمایت از زنبورداران آغاز و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.

بهزاد غیاثوند افزود: اطلاعات زنبورداران و زنبورستان‌ها در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت خواهد شد و زنبورداران موظف‌اند در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز جهاد کشاورزی در محل استقرار زنبورستان خود، اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند.

غیاثوند با تأکید بر ضرورت همکاری زنبورداران در اجرای این طرح تصریح کرد: در طول دوره سرشماری، هرگونه کوچ و جابه‌جایی کلنی‌های زنبور عسل ممنوع است و زنبورداران باید این موضوع را تا پایان اجرای طرح رعایت کنند.

وی ادامه داد: نتایج سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در بخش زنبورداری قرار می‌گیرد و در شناسایی ظرفیت‌های تولیدی، بهبود مدیریت و ارتقای سطح آگاهی زنبورداران در زمینه بهداشت و نگهداری کلنی‌های زنبور عسل مؤثر خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مناطق الموت و طارم سفلی از مهم‌ترین قطب‌های تولید عسل در استان قزوین هستند و آماربرداری دقیق از زنبورستان‌های این مناطق، نقش مهمی در برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه صنعت زنبورداری استان دارد.