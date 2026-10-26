پس از هفته‌ها اعتراض در فرانسه، ناآرامی‌های اجتماعی اکنون در سراسر اروپا، از جمله در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک، در حال گسترش است.

گسترش موج اعتراضات در اروپا؛ از فرانسه تا ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک

گسترش موج اعتراضات در اروپا؛ از فرانسه تا ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک

به گزارش‌ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای بی سی، پس از هفته‌ها اعتراض در فرانسه، ناآرامی‌های اجتماعی اکنون در سراسر اروپا، از جمله در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک، در حال گسترش است. معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی و ادعا‌های مربوط به خشونت پلیس اشاره می‌کنند.

امشب در فرانسه شاهد نمایش گسترده قدرت نیرو‌های امنیتی هستیم. مقام‌ها روز شنبه در برابر هفته‌ها اعتراض ایستادگی کردند؛ اعتراض‌هایی که هم‌زمان با گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در شهر‌های ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بلژیک ادامه دارد.

در فرانسه، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در اعتراض‌هایی که عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، به خیابان‌ها آمدند. معترضان می‌گویند به هزینه‌های زندگی و خشونت پلیس اعتراض دارند. اما بعدتر، گروه کوچکی از معترضان در پاریس با پلیس درگیر شدند و به سوی مأموران اشیا پرتاب کردند. در شهر لیون نیز گروه‌های بزرگی از معترضان و نیرو‌های ضدشورش در فضایی متشنج روبه‌روی یکدیگر صف‌آرایی کردند؛ در حالی که گاز اشک‌آور در خیابان‌ها پخش می‌شد.

میزان غارت و تخریب اموال در فرانسه، در مقایسه با آخر هفته گذشته، به‌طور چشمگیری کاهش یافت؛ چراکه ۷۰ هزار نیروی پلیس برای مهار ناآرامی‌ها وارد عمل شدند و محدودیت‌ها را به اجرا گذاشتند. امشب همچنین مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد. او وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، که تنها شش ماه دیگر برگزار می‌شود و انتخاباتی سرنوشت‌ساز است، سیاست برخورد بدون اغماض با متخلفان را در پیش بگیرد. در همین حال، شب گذشته در بارسلونا نیز چندین فروشگاه هدف حمله قرار گرفتند.

جنبشی ضد ساختار حاکم که از طریق شبکه‌های اجتماعی سازمان‌دهی شده بود، به‌سرعت به خشونت کشیده شد... امشب، جنبش‌های اعتراضی در فرانسه و ایتالیا وعده داده‌اند که طی روز‌های آینده تظاهرات بیشتری برگزار کنند.