عضو هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش مراجعه بیماران دارای علائم عفونی به مراکز درمانی، بر ضرورت جدی گرفتن علائم تنفسی و رعایت اصول پیشگیری از انتقال بیماری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دکتر اشرف توانایی‌ثانی، اظهار کرد: طی یکی دو هفته اخیر، افزایش مراجعه بیماران با علائم عفونی به بیمارستان‌های مختلف شهر مشهد، از جمله بیمارستان امام رضا (ع)، مشاهده شده و این روند در سایر مراکز درمانی نیز وجود داشته است.

وی افزود: به‌طور متوسط، از هر ۱۰ بیمار مراجعه‌کننده با علائم تنفسی به اورژانس‌ها، ۹ نفر به‌صورت سرپایی درمان شده و یک نفر نیاز به بستری داشته است. موارد بستری نیز عمدتاً دارای سابقه ابتلا به کرونا بوده‌اند و در میان بیماران، افرادی نیز وجود داشته‌اند که واکسیناسیون خود را انجام نداده یا واکسیناسیون ناقص داشته‌اند.

ضرورت جدی گرفتن علائم تنفسی

عضو هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن علائم تنفسی گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی برنامه واکسیناسیون گسترده‌ای مشابه دوره کرونا اجرا نمی‌شود، مردم باید علائمی مانند سرماخوردگی، آنفلوآنزا، آبریزش بینی، تب و لرز و سردرد را جدی گرفته و احتمال عفونت ویروسی را در نظر داشته باشند.

دکتر توانایی‌ثانی ادامه داد: شست‌وشوی صحیح و مکرر دست‌ها و رعایت بهداشت دهان و گلو، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی مؤثر باشد. همچنین افراد دارای علائم باید تا زمان برطرف شدن کامل علائم در منزل بمانند و در صورت ضرورت خروج از خانه، از ماسک استفاده کنند.

وی بر ضرورت پرهیز از تماس نزدیک با دیگران در دوره بیماری تأکید کرد و گفت: افراد دارای علائم تنفسی باید از دست دادن، روبوسی و استفاده از ظروف و لیوان مشترک خودداری کنند تا احتمال انتقال بیماری به اطرافیان کاهش یابد.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اهمیت پیشگیری از انتقال عفونت‌های تنفسی در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: به دانش‌آموزان و دانشجویان دارای علائم نیز توصیه می‌شود با هماهنگی معلم یا استاد خود تا زمان بهبودی در کلاس درس حاضر نشوند تا از انتقال بیماری به سایر همکلاسی‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه استفاده از ماسک می‌تواند احتمال انتقال بیماری را کاهش دهد، اما بهترین اقدام برای فردی که دچار علائم تنفسی و ویروسی شده، ماندن در خانه به مدت حدود سه تا پنج روز است.

پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک

دکتر توانایی‌ثانی در ادامه درباره اقدامات مراقبتی هنگام بروز علائم تنفسی گفت: استراحت، مصرف دارو‌های مسکن و ضدسرفه متناسب با شرایط فرد، نوشیدن مایعات گرم و استفاده از بخور مرطوب می‌تواند در کاهش علائم مؤثر باشد.

وی افزود: تأمین مناسب ویتامین‌های مورد نیاز بدن و مصرف دمنوش‌های گیاهی نیز در صورت نداشتن منع پزشکی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال، افراد باید از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها به‌طور جدی خودداری کنند، زیرا این دارو‌ها در موارد غیرضروری نه‌تنها کمکی به درمان عفونت‌های ویروسی نمی‌کنند، بلکه ممکن است عوارضی نیز به همراه داشته باشند.

عضو هئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت توجه بیشتر بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای و خاص اظهار کرد: این افراد باید در صورت بروز علائم عفونی و ویروسی، مطابق نظر پزشک معالج خود عمل کنند و بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را حذف، اضافه یا قطع نکنند.

وی همچنین به زنان باردار دارای علائم تنفسی توصیه کرد: این افراد در صورت بروز علائم به پزشک مراجعه کرده و دارو‌های تجویزشده را مطابق دستور پزشک مصرف کنند و از مصرف خودسرانه هرگونه دارو پرهیز داشته باشند.