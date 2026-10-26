بیست و یکمین جلسه کارگروه استانی تنظیم بازار با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در کمیجان برگزار شد و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان تخلف واحد‌های صنفی این شهرستان کمتر از ۱۲ درصد اعلام گردید.

برگزاری بیست و یکمین کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی به میزبانی کمیجان؛ تخلف واحد‌های صنفی کمتر از ۱۲ درصد است

برگزاری بیست و یکمین کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی به میزبانی کمیجان؛ تخلف واحد‌های صنفی کمتر از ۱۲ درصد است

بیست و یکمین کارگروه استانی تنظیم بازار با حضور محمدباقر آقاعلیخانی، معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری، و اعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان کمیجان برگزار شد.

محمدباقر آقاعلیخانی در حاشیه این جلسه اظهار کرد: بیست و یکمین نشست کارگروه تنظیم بازار استان به میزبانی شهرستان کمیجان تشکیل شد و گزارش‌های لازم توسط مدیران کل دستگاه‌های متولی از جمله غله و خدمات بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارائه گردید.

وی افزود: خوشبختانه با بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین مایحتاج عمومی در این شهرستان مشاهده نشد و میزان تخلف واحد‌های صنفی کمیجان کمتر از ۱۲ درصد گزارش شده است.

معاون استاندار مرکزی همچنین از استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین محل استقرار، اداره تعزیرات حکومتی در ماه جاری در کمیجان مستقر خواهد شد.

در این نشست همچنین توضیحاتی در خصوص تمدید تسهیلات وام مرغداری‌ها، وضعیت تأمین آرد و نان استان و ساماندهی میدان‌های میوه و تره‌بار ارائه و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.