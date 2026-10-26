کرم سیب یکی از مهمترین آفات درختان میوه دانه‌دار به ویژه سیب، گلابی و به است که گاه به برخی میوه‌های هسته‌دار و گردو نیز حمله می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برای مبارزه با آفت کرم سیب، پس از دوره پیش آگاهی، بهترین زمان و روش‌ها برای مبارزه با این آفت مشخص و به باغداران اطلاع داده می‌شود.

این آفت دائمی، با نفوذ به داخل میوه و تغذیه از بافت آن، موجب ریزش زودرس، کرم خوردگی و کاهش شدید کیفیت و عملکرد محصول می‌شود.

حمله در مراحل ابتدایی رشد میوه موجب ریزش آن و در مراحل پیشرفته‌تر موجب افت ارزش بازاری میوه‌ها می‌شود.

کرم سیب از مهمترین حشرات زیان‌آور درختان میوه مناطق سردسیری به شمار می‌رود.

در صورت عدم کنترل، خسارت آن در برخی سال‌ها ممکن است تا ۹۰ درصد محصول را از بین ببرد.

گرچه سیب و گلابی اصلی‌ترین میزبان‌های کرم سیب هستند، اما این آفت قادر است به میوه‌های دیگری مانند گردو، زردآلو، هلو، بادام، آلو ژاپنی و ذرت به عنوان میزبان‌های فرعی حمله کند.

حمله به میزبان‌های فرعی معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که این گیاهان در نزدیکی باغ‌های سیب کاشته شده باشند.