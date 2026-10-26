بیش از نیمی از رای دهندگان آمریکایی، دولت ترامپ و جمهوری خواهان کنگره را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانند و به همین سبب تمایل دارند در انتخابات میاندوره‌ای به دمکرات‌ها رای بدهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سی ان ان، در آخرین روز‌های کارزار انتخاباتی، فساد به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی آمریکایی‌ها تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی اکثریت قاطع رای دهندگان آمریکایی نگران فساد در دولت دوم دونالد ترامپ هستند. حدود ۶۹ درصد رای دهندگان ثبت نام شده نگران فساد، سوء استفاده از قدرت و تضاد منافع در دولت دوم ترامپ هستند و اهمیت این رقم با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای بیشتر می‌شود، به ویژه اینکه ۵۰ درصد از کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دادند همین نگرانی را دارند. بنابراین ما از نگرانی صحبت می‌کنیم که فراتر از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات است.

حدود ۵۰ درصد رای دهندگان ثبت نام شده معتقدند در مقایسه با دولت‌های قبلی آمریکا فساد در دوره دوم دولت ترامپ، به مشکلی بزرگتر تبدیل شده است و این نتایج در حالی منتشر می‌شود که آمریکایی‌ها با افزایش شدید سوخت و قیمت‌های مربوط به حمله روبه و هستند. در نظرسنجی پیشین مرکز برنن، بیش از ۹۰درصد از شرکت کنندگان، فساد را مشکل بزرگی در سیاست و دولت آمریکا دانستند. به موازات این مسئله، خانواده رئیس جمهور، سود‌های کلانی دریافت می‌کنند، اما در مقابل خانواده‌های آمریکایی هزینه‌های اضافی متحمل می‌شوند.

۵۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی فایننشال تایمز گفتند اوضاع مالی آنها از زمان روی کارآمدن ترامپ بدتر شده است و بیش از یک چهارم آنها مجبور شدند هزینه‌های اضافی خود را برای نیاز‌های اساسی از جمله غذا و مراقبت‌های بهداشتی کاهش دهند. افزایش قیمت‌ها باعث شد بیش از ۴۰درصد رای دهندگان بگویند بیشتر تمایل دارند که دمکرات‌ها رای بدهند تا جمهوری خواهان. ۵۴درصد رای دهندگان نیز دولت ترامپ یا حمهوری خواهان کنگره را مسئول اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند.