دبیر کارگروه سبک زندگی سازمان صدا و سیما گفت: برگزاری رویداد‌های فرهنگی بزرگ مانند جشنواره مد و لباس فجر، فرصتی راهبردی برای پیوند فرهنگ عمومی با اقتصاد و تجارت در ایران است و می‌تواند در توسعه صنعت پوشاک ایرانی-اسلامی نقش کلیدی ایفا کند.

سیدمهدی ناظمی، دبیر کارگروه سبک زندگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به پیوند میان فرهنگ و اقتصاد در دنیای امروز گفت: در دنیای امروز بستر فرهنگی مقداری وابسته به اقتصاد و توسعه تجاری است. اگر ما موفق نشویم که فرهنگ را از راه تجاری‌سازی نشانه‌های آن و تجاری‌سازی کالا‌های آن دسته‌بندی کنیم، در بستر فرهنگی و اجتماعی ناکام خواهیم ماند.

دبیر کارگروه سبک زندگی صداوسیما تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌های بزرگ و پویش‌ها می‌توانند فرهنگ را در بطن زندگی ما قابل دسترسی، سهل و قابل استفاده بکنند.

ناظمی، نمایشگاه پوشاک و لباس ایرانی-اسلامی را فرصتی بسیار ذی‌قیمت و باارزش توصیف کرد و افزود: سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی با تمام توان کمک خواهد کرد که چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر با قدرت برگزار شود تا مردم کشورمان با فضای گسترده و متنوع و پر از معنای لباس ایرانی آشنا شوند.

وی با اشاره به نقش صداوسیما در این جشنواره، عنوان کرد: صدا و سیما در زمینه چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، بیشتر تابع مسئولان در شورای فرهنگ عمومی است. خدماتی را که آنها متمایل باشند ارائه خواهد داد؛ حداقل این خدمات، اطلاع‌رسانی وسیع و تبلیغاتی است. علاوه بر آن اگر مسئولان شورای فرهنگ عمومی تمایل داشته باشند، امکان برگزاری برنامه‌های مستقل با هر شیوه و قالبی که مدنظرشان باشد در صداوسیما فراهم است و صداوسیما مشتاقانه استقبال می‌کند که بتواند در این زمینه کمک کند.

ناظمی چشم‌انداز این جشنواره‌ها را آشنا شدن نسل جوان و نسل‌های آینده با پوشاک وطنی و میراث تاریخی پوشاک که قرن‌ها انباشته و آزمایش شده است، دانست و گفت: نسل‌های جوان باید بتوانند با پوشاک درست و مناسب با فرهنگ خودمان و زیبایی‌های قومی آشنا شوند.

دبیر کارگروه سبک زندگی صداوسیما با هشدار درباره پیامد‌های از دست رفتن هویت پوشاک ملی گفت: قومی که لباس خودشان را نداشته باشند، یک قوم آشفته و به‌هم‌ریخته هستند.