به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.