به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک جوان ۲۰ ساله در یکی از محلات تبریز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته و مشخص شد، سارقان با استفاده از شگرد معرفی خود به عنوان پستچی و مامور، مالباخته را مورد بازرسی بدنی قرار داده، گوشی و مقادیری نقره و کارت‌های شناسایی و بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از وی سرقت کرده اند و متواری شده‌اند.

سرهنگ نعمتی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ فاطمیه، سارقان را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردند و سارقان به سرقت معترف شدند و اقلام مسروقه از متهمان کشف و در این خصوص پرونده تشکیل و برای ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضائی شد.