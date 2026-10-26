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مرردم مرزدار و انقلابی کردستان در ادامه قرارهای شبانه بر حفظ وحدت، خود باوری و و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی به عنوان پشتوانه اقتدار و استقلال ایران اسلامی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نقش وحدت ملی و توان داخلی در تداوم اقتدار ایران محور گفتوگوی شهروندان در برنامه قرار شبانه مردم در میدان است
مردمی که در قرارهای شبانه وحدت ملی خودباوری و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را پشتوانه اقتدار و استقلال ایران میدانند
در ادامه بازتاب اظهارات مقامات آمریکایی درباره جایگاه راهبردی ایران در تنگه هرمز و تبیین درسهای ایستادگی حضرت زهرا سلاماللهعلیها نیز از دیگر محورهای این برنامه بود