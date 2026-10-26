نمایش وحدت کردستانی‌ها در دویست و سی و نهمین شب از تجمعات حماسی

مرردم مرزدار و انقلابی کردستان در ادامه قرار‌های شبانه بر حفظ وحدت، خود باوری و و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی به عنوان پشتوانه اقتدار و استقلال ایران اسلامی تاکید کردند.