حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی گفت: هنگامی که وظایف سازمانی با نیت الهی گره بخورد؛ ارزش معنوی به خود می‌گیرد و به عنوان صدقه جاریه، برکت‌های ماندگار برای انسان و جامعه به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در دیدار مدیرکل و کارکنان اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام اظهار کرد: فعالیت در حوزه نوسازی مدارس بهترین توشه راه آخرت است و نقش مهمی در تعالی جامعه دارد.

وی در ادامه با اشاره به پیشگامی استان ایلام در نوسازی فضا‌های آموزشی به ویژه در مناطق محروم، افزود: کار نوسازی مدارس؛ امری زیرساختی است و حضور دانش‌آموز در محیطی زیبا و استاندارد، انگیزه و نشاط اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.

امام جمعه ایلام با قدردانی از روند مطلوب برچیدن فضا‌های آموزشی سنگی و تخریبی و جایگزینی آنها با مدارس جدید، اضافه کرد: این کار ارزشمند، نشان‌دهنده شتاب مناسب در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است و انتظار می‌رود که هیچ دانش‌آموز ایلامی بدون کلاس و مدرسه نباشد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: مشارکت مردمی و حضور خیران مدرسه‌ساز نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی دارد و این بخش نیازمند پیگیری پیوسته و ایجاد پیوند‌های ساختاری برای بهره‌گیری بیشتر از توانمندی نیکوکاران است که به یقین با این رویکرد، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار نظام آموزشی استان خواهد بود.

جلال حمره مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام در آغاز این نشست؛ گزارشی از روند اجرای طرح ملی توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان ارائه کرد.

نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان ایلام بر مبنای نیازسنجی و شناسایی شش مسأله اصلی؛ با هدف اجرای ۱۲۴ طرح، شامل: ۴۹۰ کلاس درس و افزون بر ۵۳ هزار مترمربع زیربنا اجرا می‌شود.

۱۱۴ هزار دانش‌آموز ایلامی با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر دیگر در کلاس‌های درس مدارس غیردولتی حاضر شده‌اند.

یک‌هزار و ۹۰۵ فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان دایر است.

جامعه آموزش و پرورش استان ایلام، شامل: ۱۱ هزار و ۵۷۰ فرهنگی است که از این شمار، ۴۸ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.