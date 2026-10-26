مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، با اشاره به پیامک‌های ارسال‌شده برخی اشخاص، گفت: پیامک‌ها با هدف بررسی و پالایش اطلاعات سامانه مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کد ملی افراد ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمودرضا سماواتی، افزود: ممکن است برخی افراد، خرید و فروش‌های خود را با استفاده از کدملی دیگران ثبت کرده باشند و باید اطلاعات معاملات ثبت‌شده خود را بررسی و در با مشاهده موارد غیرواقعی، آن را اصلاح کنند.

او با بیان اینکه امکان پیگیری اصلاحیه ها در سامانه مالیاتی و یا مراجعه حضوری به اداره امور مالیاتی وجود دارد، تصریح کرد: با مشاهده مغایرت از سوی شهروندان، کارشناسان مالیاتی موضوع را بررسی و از طرف ثبت‌کننده اطلاعات نیز پیگیری می‌کنند و با انجام نشدن معامله، اطلاعات اصلاح یا حذف خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تأکید کرد: با تایید صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، فرایند رسیدگی و تشخیص مالیات براساس مقررات انجام خواهد شد.