طرح دوبانده شدن محور میامی بخش رضویه شهرستان مشهد تا مشهدمقدس با همکاری شهرداری مشهد و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره نگهداری راه‌های استان خراسان رضوی، گفت: از پنج کیلومتر مسیر، چهار کیلومتر انجام شده، اما نصب علائم و تابلو‌های راهنمایی و رانندگی آن باقی مانده و یک کیلومتر ابتدایی که تردد بالایی دارد دچار تأخیر شده است.

ملک جعفری تصریح کرد: تاکنون ۲۰۰ تن قیر در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته و ادامه آن نیز تأمین خواهد شد و امیدواریم این طرح تا بهمن‌ماه یا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی تاکید کرد : بخش اجرایی طرح دوبانده شدن محور میامی بخش رضویه شهرستان مشهد تا مشهد را شهرداری مشهد انجام می‌دهد و تأمین قیر و مطالعات آن بر عهده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.