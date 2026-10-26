به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح ذیل است:

نقش ارزنده سازمان پدافند غیرعامل کشور در صیانت از جان مردم، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و تداوم خدمات ضروری، به‌ویژه در ایام جنگ، شایسته قدردانی است. روز‌های دشوار رویارویی با دشمن، بیش از پیش نشان داد که آمادگی پیشینی، هماهنگی بین‌دستگاهی و به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل، تا چه اندازه در کاهش پیامد‌های تهدید و حفظ آرامش جامعه مؤثر است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک به مسولان دلسوز و کارکنان متعهد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این سازمان ارزشمند، استمرار و گسترش همکاری‌های فی ما بین را ضرورتی راهبردی می‌داند و آمادگی خود را برای تقویت آموزش‌های همگانی، اجرای رزمایش‌های مشترک و ارتقای هماهنگی عملیاتی در مدیریت شرایط اضطراری اعلام می‌دارد تا در سایه تعامل و هم‌افزایی، گام‌های مؤثرتری در تحقق پدافند مردم‌محور و ایران پایدار برداشته شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران