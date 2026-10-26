مصطفی کبیری یگانه، مدیر گروه جامعه و جوان شبکه رادیویی فرهنگ، جزئیات، ساختار و اهداف برنامه‌های تازه‌تأسیس این شبکه از جمله «میز فرهنگ»، «سفره خورشید» و «فرهنگسرا» و همچنین نحوه تعامل با مخاطبان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی کبیری یگانه، مدیر گروه جامعه و جوان شبکه رادیویی فرهنگ، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره ویژگی‌های برنامه‌های جدید رادیو فرهنگ گفت: برنامه «میز فرهنگ» با هدف بررسی زنجیره فرهنگی، اسناد بالادستی و مصوبات این حوزه تا رسیدن به نتیجه نهایی طراحی شده است ، در حکمرانی فرهنگی، صرف آمار و برگزاری ایونت‌ها مطرح نیست، بلکه میزان اثرگذاری تصمیم‌ها در رفتار و زیست عمومی مردم اهمیت دارد.

کبیری یگانه درباره راه‌اندازی برنامه «میز فرهنگ» (پخش در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه) گفت: هدف از تشکیل این میز، بررسی مسائل اصلی حوزه فرهنگ در بستر زنجیره‌ای شامل اسناد بالادستی ، تصمیمات، حوزه اجرا و منتج اجتماعی آن است.

وی افزود : در حکمرانی فرهنگی، صرف آمار و برگزاری ایونت‌ها ملاک نیست، بلکه میزان اثربخشی تصمیم‌ها در رفتار و زیست عمومی مردم اهمیت دارد ، همچنین در این برنامه عملکرد نهاد‌های غیررسمی مؤثر بر فرهنگ و موضوعاتی همچون پیوست فرهنگی بررسی می‌شود.

هدف این میز، بررسی میزان اثرگذاری اسناد و مصوبات فرهنگی در رفتار و تصمیم‌گیری‌های عمومی است؛ چرا که در حکمرانی فرهنگی، صرف آمار و برگزاری ایونت‌ها ملاک نیست، بلکه خروجی و اثربخشی واقعی در جامعه اهمیت دارد.

وی همچنین از بررسی عملکرد نهاد‌های غیررسمی مؤثر بر فرهنگ و موضوعاتی همچون «پیوست فرهنگی» در این برنامه خبر داد.

وی درباره برنامه جدید صبحگاهی «سفره خورشید» (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸) بیان کرد: این برنامه با هدف تزریق انرژی، امید و آگاهی در آغاز روز طراحی شده و برای اثربخشی بیشتر، از سه شخصیت نمایشی جذاب بهره می‌برد: «ننه خورشید» (با اجرای خانم عزیز محمدی با لهجه شیرین لری و نماد اصالت)، «بامداد نو» (نماد مسئولانی که تصمیم می‌گیرند، اما در عمل کند هستند) و «دبلیو زد» (نماد نسل جدید و بازگوکننده نگاه و مطالبات متولدین عصر جدید).

مدیر گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ درباره برنامه «فرهنگسرا» هم گفت: این برنامه جنس کاملاً مطالبه‌گرایانه دارد و با خوانش فرهنگی به مسائل مختلف جامعه ورود می‌کند.

کبیری یگانه ادامه داد : استقبال مخاطبان از این برنامه بسیار چشمگیر بوده است و به عنوان نمونه به پیگیری جدی موضوع تأخیر در توزیع کتاب‌های درسی برخی پایه‌های تحصیلی در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برنامه «فرهنگسرا» با دعوت از مسئولان وزارت آموزش و پرورش، این مطالبه مردمی را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کرده است.

وی همچنین یادآور شد که در روز‌های تداخل با پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی، پخش مجدد این برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد.

در ادامه این گفت‌و‌گو، به سایر برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ از جمله مجله ادبی «ققنوس»، برنامه اذانگاهی «گلبانگ سربلندی»، برنامه خانواده‌محور «آینه خانه» (با تمرکز بر مسائل فرزندان، زوجین و ازدواج) و برنامه ریشه‌دار و مردمی «هفت کوچه» (با موضوع معرفی اقوام و رسوم مختلف و پرداختن به فرهنگ عامه) نیز اشاره شد و بر نقش کلیدی تعامل با مخاطبان در پویایی این رسانه تأکید گردید.

وی در پایان در خصوص برنامه جدید بعدی هم گفت : یک برنامه جدید در دست اجرا داریم و احتمالا اسمش «آخرین مجلس » است که ممکن است اسم آن تغییر کند ولی رویکرد برنامه خانواده شهدا و ایثارگران نه فقط در دوره هشت سال دفاع مقدس بلکه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و مدرسه شجره طیبه میناب و نوضوعاتی از این دست را شامل می شود .