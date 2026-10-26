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رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه همکاریهای منطقهای و چند جانبه در دیدار با سفیر جدید هند تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای ویشوش نگی سفیر جدید هند در ایران، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی، تسهیل تجارت و تقویت روابط بانکی در چارچوب تعاملات منطقهای و چند جانبه تأکید کرد.
در این دیدار ضمن بررسی موضوعات دوجانبه فیمابین ایران و هند، دکتر همتی بر ضرورت پایبندی و انجام اقدامات لازم در راستای تعاملات بشردوستانه توسط کشور هند تأکید کرد و گفت: با توجه به توانمندی و ظرفیتهای اقتصادی ایران، همکاری دو کشور میتواند زمینه ارتقای توسعه روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم آورد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره بر اهمیت تقویت همکاریها در چارچوب بریکس، بر توسعه سازوکارهای مالی و پولی مشترک و افزایش استفاده از ظرفیتهای آن نهاد برای تسهیل مبادلات و کاهش موانع همکاریهای اقتصادی تأکید کرد.
سفیر هند در ایران نیز توسعه روابط فیمابین، ارتقای تجارت بین دو کشور و همکاریهای بینالمللی را ضروری برشمرد.
شایان ذکر است سفیر جدید هند در کشورمان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ رسما مسئولیت سفارت هند در تهران را بر عهده گرفته است.