به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای ویشوش نگی سفیر جدید هند در ایران، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و تقویت روابط بانکی در چارچوب تعاملات منطقه‌ای و چند جانبه تأکید کرد.

در این دیدار ضمن بررسی موضوعات دوجانبه فیمابین ایران و هند، دکتر همتی بر ضرورت پایبندی و انجام اقدامات لازم در راستای تعاملات بشردوستانه توسط کشور هند تأکید کرد و گفت: با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، همکاری دو کشور می‌تواند زمینه ارتقای توسعه روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم آورد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در چارچوب بریکس، بر توسعه سازوکار‌های مالی و پولی مشترک و افزایش استفاده از ظرفیت‌های آن نهاد برای تسهیل مبادلات و کاهش موانع همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

سفیر هند در ایران نیز توسعه روابط فیمابین، ارتقای تجارت بین دو کشور و همکاری‌های بین‌المللی را ضروری برشمرد.

شایان ذکر است سفیر جدید هند در کشورمان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ رسما مسئولیت سفارت هند در تهران را بر عهده گرفته است.