سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک موتورسیکلت‌سازی در خیابان شهید بهشتی، تقاطع خیابان اندیشه خبر داد و گفت: در این حادثه حدود ۲۰ نفر از محاصره دود نجات یافتند و یک نفر دچار سوختگی سطحی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۱۱:۰۸ دقیقه ظهر امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک موتورسیکلت‌سازی و تعمیرگاه موتورسیکلت با آدرس خیابان شهید بهشتی، تقاطع خیابان اندیشه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

بر این اساس، دو ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل اعزام شدند و در زمان پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند.

محل حادثه یک ساختمان شش‌طبقه روی همکف بود که یک ساختمان تجاری محسوب می‌شد و طبقه همکف آن یک موتورسازی به وسعت حدود ۴۰ متر بود که چهار دستگاه موتورسیکلت نیز برای تعمیرات در آن قرار داشت.

به یک‌باره این موتورسازی دچار آتش‌سوزی شده بود و آتش به موتورسیکلت‌ها و همچنین جنس‌های دیگر داخل مغازه سرایت کرده بود.

انتهای مغازه یک نیم‌طبقه کوچک نیز وجود داشت که مقداری لوازم در آن قرار داشت و آتش به آن نیز سرایت کرده بود.

دود و حرارت از طریق مسیر سقف‌های کاذب و دریچه‌ای که وجود داشت، به داخل پاساژ و شش طبقه بالایی سرایت کرده بود و در دو سه طبقه اول، انباشت دود بیشتر بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: تعدادی از کسبه در دقایق اولیه نتوانستند خارج شوند و در آن وضعیت ناایمن گرفتار شده بودند که آتش‌نشانان همزمان با خاموش کردن آتش، با تجهیزات تنفسی به داخل پاساژ نفوذ کردند و مشغول خارج کردن افراد شدند.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ نفر از کسانی که در آن وضعیت ناایمن گرفتار شده بودند، با کمک آتش‌نشانان به سلامت خارج شدند و خوشبختانه آسیبی به این عزیزان نرسید.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت:، اما یک آقای ۴۰ ساله که داخل موتورسازی در اثر آتش‌سوزی دچار سوختگی سطحی شده بود، تحویل عوامل امدادی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش آتش‌نشانان، از سرایت آتش به سایر بخش‌های ساختمان تجاری جلوگیری شد و عملیات در ساعت ۱۲:۰۷ دقیقه به پایان رسید.