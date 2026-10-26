رزمایش سراسری دیزل‌ژنراتورهای تأسیسات آب و فاضلاب مازندران با هدف ارزیابی آمادگی تجهیزات و تداوم خدمات‌رسانی در زمان قطع برق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رزمایش سراسری دیزل‌ژنراتور‌های تأسیسات آب و فاضلاب مازندران با هدف ارزیابی آمادگی تجهیزات و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط قطع برق برگزار شد.

برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به اجرای این رزمایش گفت: دیزل‌ژنراتور‌های تأسیسات آب و فاضلاب استان به‌صورت عملیاتی وارد مدار شدند تا میزان آمادگی تجهیزات برای تأمین برق مورد نیاز و استمرار خدمات‌رسانی ارزیابی شود.

وی افزود: سال گذشته با حمایت استاندار مازندران، ۱۰۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور تأمین شد که ۵۴ دستگاه از آنها در رزمایش امروز وارد مدار شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: در این رزمایش، علاوه بر ارزیابی عملکرد دیزل‌ژنراتورها، آمادگی تیم‌های واکنش سریع و تانکر‌های آبرسان برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی نیز بررسی می‌شود.

برارزاده هدف از اجرای این مانور را شناسایی نقاط ضعف احتمالی و افزایش تاب‌آوری تأسیسات برای مقابله با حوادث غیرمترقبه اعلام کرد و بر اهمیت پایداری خدمات آب و فاضلاب استان تأکید کرد.

رسولی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران نیز با اشاره به جایگاه گردشگری استان و حضور مسافران گفت: استمرار خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه در حوزه آب و فاضلاب، اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است آمادگی این مجموعه‌ها در برابر قطعی احتمالی برق به‌صورت عملیاتی ارزیابی شود.

وی افزود: در هفته پدافند غیرعامل، مانور‌های مختلفی در حوزه دستگاه‌های خدمات‌رسان و انرژی، از جمله آب، گاز و نفت، اجرا می‌شود تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، نیاز‌ها و نواقص احتمالی برای رفع و ارتقای آمادگی دستگاه‌ها شناسایی شود.