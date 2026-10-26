متهمان پرونده ضرب‌وشتم مردی سالخورده در منطقه گلشهر کرج که انتشار فیلم این حادثه در فضای مجازی واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت، در یکی از استان‌های هم‌جوار شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از انتشار تصاویر این حادثه در فضای مجازی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس با توجه به حساسیت موضوع، بررسی ابعاد پرونده و شناسایی افراد دخیل در این اقدام را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و انجام پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی متهمان شدند و در ادامه، آنان را در یکی از استان‌های هم‌جوار بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با رفتارهای مجرمانه‌ای که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

القاصی‌مهر همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، وقوع جرم یا هرگونه اخلال در نظم عمومی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.