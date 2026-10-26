اجرای طرح‌های بهسازی، روکش آسفالت و ارتقای ایمنی در محور راهبردی سرخس ـ مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این محور برای تردد شهروندان، زائران و ناوگان حمل‌ونقل گفت: عملیات روکش و بهسازی آسفالت گرم در مسیر حدفاصل پاسگاه اسماعیل‌آباد تا رضویه، به طول ۲۵ کیلومتر، در حال اجراست.

قاضی‌زاده همچنین از اجرای طرح تعریض، بهسازی و روکش آسفالت به طول ۸ کیلومتر در محدوده گردنه مزداوند خبر داد و افزود: این طرح با هدف بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای اجرا می‌شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه راهبردی محور سرخس ـ مشهد در ترانزیت و اقتصاد کشور گفت: توسعه و نگهداری زیرساخت‌های این محور از مطالبات جدی مردم منطقه است.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: تکمیل این طرحها علاوه بر افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای، به تسهیل جابه‌جایی کالا، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد.